Im Konflikt mit dem Iran wird der Ton schärfer. Schon in der kommenden Woche könnte der Atomvertrag von 2015 Makulatur sein. Ein militärischer Schlagabtausch rückt näher.

Die Lage am Golf wird jeden Tag brisanter. Am Ende könnte die Region in einen Krieg hineinschlittern, während alle diplomatischen Bemühungen ins Leere laufen. Außenminister Heiko Maas (SPD) reiste mit leeren Händen aus Teheran ab. Drei Tage später platzten mitten in die japanische Vermittlungsmission die Angriffe auf zwei Tanker im Golf von Oman. Diese Woche, nach dem Abschuss einer US-Drohne durch die Revolutionären Garden, hatte der US-Präsident erstmals den Finger am Abzug, bevor er offenbar in letzter Minute einen Rückzieher machte.

Am Donnerstag will die Islamische Republik nun erstmals das im Atomabkommen von 2015 vereinbarte Limit an angereichertem Uran verletzen. Mit diesem Schritt würde sich auch Teheran von dem Vertragswerk verabschieden, wie ein Jahr zuvor bereits Washington.

Hardliner schaukeln sich hoch

So schaukeln sich auf beiden Seiten die Hardliner hoch. Die weltweit erzwungenen US-Sanktionen sollen die iranische Wirtschaft strangulieren. Die gemäßigten Kräfte in Teheran, die auf Dialog setzten, geraten in die Defensive. Ihre heimischen Kontrahenten suchen offen die Kraftprobe mit dem „Großen Satan“ in Washington. Sie argumentieren, die Europäer seien zu schwach und den Amerikanern sei grundsätzlich nicht zu trauen.

Die Iran-Äußerungen von Donald Trump schwanken extrem – mal droht er mit Vernichtung, dann bietet er direkte Gespräche an. Denn jenseits seiner Twitter-Breitseiten fühlt sich der Mann im Weißen Haus bisher an sein zentrales Wahlkampfversprechen gebunden, nach dem Desaster im Irak und in Afghanistan die Nation nie wieder in einen Großkrieg im Nahen Osten zu verwickeln – ein strategischer Eckstein für seine mögliche Wiederwahl 2020. Gleichzeitig fördert er den Einfluss von Hardlinern, wie Außenminister Mike Pompeo und Sicherheitsberater John R. Bolton, die beiden Architekten des „maximalen Drucks“ auf den Iran.

Offener militärischer Schlagabtausch möglich

Dieser Mangel einer kohärenten US-Strategie reizt die Gelüste iranischer Hardliner. Sie wollen den Präsidenten als wankelmütigen Ignoranten vorführen. Und sie setzen darauf, dass die USA trotz ihrer überlegenen Streitmacht einer asymetrischen Kriegsführung in der Region wenig entgegenzusetzen haben. Und so spricht wenig dafür, dass der Iran bei seinem Uran-Countdown einen Rückzieher macht. Was folgt, könnte ein offener militärischer Schlagabtausch sein, Resultat eines Zusammenspiels von Hardlinern beider Seiten, entzündet durch gewissenlose Propaganda, Drohungen, Missverständnisse und Fehlkalkulationen.

