Technik Huawei: Spielball der Mächtigen

Peking / Von Felix Lee

Nur selten gibt Huawei-Chef Ren Zhengfei Journalisten Interviews. Überhaupt meidet er die Öffentlichkeit. Zu Transparenz sind die meisten Konzerne in der Volksrepublik China nicht verpflichtet. Huawei ist da besonders verschlossen.

Doch die Zeiten für Chinas erfolgreichsten Technologiekonzern sind nicht normal. Weltweit gibt es Bedenken, die von Huawei gelieferte Ausrüstung sei ein Sicherheitsrisiko. Die Angst geht um, das Unternehmen könnte im Auftrag von Chinas Staatsführung Spionagetechnik eingebaut haben. Die Firmenleitung von Huawei hat daher eine PR-Offensive gestartet. Gründer und Aufsichtsratschef Ren gab der „Financial Times“ ein Interview. Huawei habe „niemals eine Anfrage von einer Regierung erhalten, regelwidrige Informationen zu übermitteln“, beteuert er. „Ich liebe mein Land, ich unterstütze die Kommunistische Partei, aber ich werde nie etwas tun, was irgendeinem Land in der Welt schadet.“

Ren gehören 1,4 Prozent des Unternehmens. Den Rest halten rund 80 000 der 180 000 Mitarbeiter. Die Kommunistische Partei hängt nicht mit drin, versichert der Konzern. Dennoch ist Huawei zur Zielscheibe Washingtons geworden.

Die zuletzt erhobenen Vorwürfe wiegen schwer: Finanzbetrug, Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen, Verschwörung, Behinderung der Justiz, Verstöße gegen Sanktionen – das sind die offiziellen Anklagepunkte des US-Justizministeriums gegen den Technologiekonzern.

Vordergründig geht es um den Iran. Huawei habe über zwei Tochterunternehmen Geschäfte mit dem Mullah-Regime gemacht und damit gegen bestehende Sanktionen verstoßen. Mitangeklagt ist auch Finanzchefin Meng Wanzhou, die Tochter des Konzerngründers. Kanadische Behörden hatten sie auf Geheiß der USA im Dezember festgenommen. Ihre Auslieferung in die USA ist beantragt.

Sehr viel geschäftsschädigender für das Unternehmen wirken sich jedoch die Spionagevorwürfe aus. 2012 hatten US-Geheimdienste erstmals gewarnt, Huawei könnte über seine gelieferte Netzwerktechnik im Auftrag Pekings sicherheitsrelevante Daten abgreifen. Als Beleg genügte ihnen die Erkenntnis, dass Huawei-Chef Ren einst Ingenieur der Volksbefreiungsarmee war und Mitglied der Kommunistischen Partei ist. Er würde enge Verbindungen zur Staatsführung pflegen.

Diese sind nicht von der Hand zu weisen. Allerdings sind alle großen Firmen in China auf Kooperation mit der Führung angewiesen. Parteisekretäre sind in allen Firmen sogar vorgeschrieben. Das gilt auch für ausländische Firmen, die in China aktiv sind. Beweise gegen Huawei haben US-Geheimdienste allerdings nie öffentlich vorgelegt.

In den USA ist Huawei weitgehend vom Netzwerkmarkt verbannt, ebenso in Australien und Neuseeland. Die Bundesregierung zögert noch. Doch auch hier werden Warnungen laut, auf die Technik der Chinesen zu verzichten. Trotz dieser Bedenken ist der Technologie-Konzern nach eigenen Angaben in mehr als 170 Ländern aktiv.

Dieser Erfolg macht Huawei zu Hause zum Vorbild – zumal die chinesische Führung mit der Kampagne „Made in China 2025“ samt massiver Staatshilfe vorhat, zur führenden Technologienation aufzusteigen. Aus US-Sicht steht Huawei an der Spitze einer unfairen Subventionspolitik.

Trotz dieser Attacken könnte Huawei am Ende eine Schlüsselrolle im Handelskonflikt zukommen. Zwar verkauft das Unternehmen nur wenig Technik in den USA. Zugleich ist der Konzern bedeutender Abnehmer von US-Technologien. Flex, Broadcom, Qualcomm, Seagate, Micron und Intel verkauften 2017 Ausrüstung im Wert von jeweils mehr als 90 Millionen Dollar an Huawei. Diese Firmen könnten die US-Regierung dazu drängen, bei der Einführung von Exportkontrollen einen „vernünftigen Ansatz“ zu verfolgen, vermutet Analyst Dan Wang vom unabhängigen Forschungshaus Gavekal.

Laut Wang könnte eine Art Einigung so aussehen: Die US-Regierung schaltet beim Vorgehen gegen Huawei etwas runter. Dafür gewährt der Konzern US-Kontrolleuren Einblick in seine Technik, um sicherzustellen, dass Huawei keine Spionagetechnik einbaut. Ist es nicht das, was die USA stets wollten?