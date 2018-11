Kommentar Michael Gabel zu den Grünen Grüne bestimmen zwei Parteilinke für Europa

Michael Gabel

Wie die Grünen Wahlen gewinnen können, haben sie in Bayern und Hessen und bereits zuvor schon in Baden-Württemberg gezeigt: als neue Volkspartei, die Angebote für möglichst alle macht und in der politischen Mitte massiv Wähler von der Konkurrenz abzieht. Auf diese Weise hat die Ökopartei die Acht-Prozent-Region verlassen und die einstmals Großen das Fürchten gelehrt. Doch bei der Europawahl gehen die Grünen nun einen anderen Weg. Mit großer Mehrheit hat der Parteitag als Spitzenkandidaten ausgerechnet zwei Parteilinke nominiert. Es ist ein gewagtes Experiment.

Zwar haben sich die Spitzenkandidaten Ska Keller und Sven Giegold in Brüssel viel Respekt als engagierte Fachpolitiker erworben. Auch beschreiben sich die beiden Europaabgeordneten als politische Realisten und machen deutlich, dass es ihnen nicht reicht, nur hochgesteckte Ziele zu verfolgen, sondern dass manchmal auch Kompromisse nötig sind, um einem Ziel näherzukommen. Doch an der Spitze der Europaliste fehlt als Gegengewicht zu den beiden jemand, der auf die Wirtschaft zugeht und sie für ökologische Reformen begeistert. So einer wie der Hesse Tarek Al-Wazir zum Beispiel. Insofern hat das grüne Europaboot Schlagseite.

Gut ist, dass beim Wahlprogramm die innerparteiliche Balance gewahrt bleibt. Zum Beispiel wird bei der Migration nicht nur auf das Asylrecht hingewiesen. Sondern es heißt dort auch ganz nüchtern: „Nicht alle, die kommen, können bleiben.“ Es ist dieser Realismus, den die Partei und ihr Spitzenpersonal auch im kommenden Europawahlkampf brauchen wird. So wird der grüne Höhenflug auch im Frühjahr weitergehen.