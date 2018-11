Zur Person Geir Otto Pedersen, UN-Gesandter für Syrien

New York / Martin Gehlen

Es ist der schwierigste und undankbarste Job, den die Vereinten Nationen derzeit zu vergeben haben – die Aufgabe des UN-Vermittlers für Syrien. Kein Konflikt ist brutaler und vertrackter als der fast acht Jahre dauernde Bürgerkrieg. Drei UN-Vermittler haben sich bisher die Zähne ausgebissen, angefangen von Kofi Annan über Lakhdar Brahimi bis zu Staffan de Mistura, der jetzt das Handtuch warf. Zum Nachfolger ernannte UN-Generalsekretär Antonio Guterres jetzt den Norweger Geir Otto Pedersen, derzeit Botschafter in China.

Pedersen, der arabisch spricht, kennt die Fallstricke des Nahen Ostens. 1993 gehörte er zu dem norwegischen Diplomatenteam, das die geheimen Oslo-Gespräche zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) moderierte. Den Teilnehmern blieb Pedersen durch seine uneitle, effektive und auf die Sache konzentrierte Arbeitsweise in guter Erinnerung.

Viele heikle Missionen

Am 28. September 1955 geboren studierte er Geschichte, bevor er 1985 in den diplomatischen Dienst eintrat. Erste Erfahrungen im Ausland sammelte der Vater von fünf Kindern nach den Oslo-Verträgen von 1998 bis 2003 als Repräsentant Norwegens in Jericho und Ramallah. Von 2005 bis 2008 war Pedersen UN-Gesandter im Libanon. „Er ist ein sehr professioneller Mensch, der die Probleme systematisch anpackt. Er ist kein Selbstdarsteller“, lobte ihn der damalige libanesische Regierungschef Fouad Siniora. Das innere Gefüge der Vereinten Nationen kennt Pedersen von seinen fünf Jahren als UN-Botschafter in New York. 2017 betraute ihn sein Heimatland mit der heiklen Mission, als neuer Botschafter in China den diplomatischen Riss zwischen beiden Ländern zu kitten, der 2010 nach dem Friedensnobelpreis für den Dissidenten Liu Xiaobo entstanden war.

In Syrien muss Pedersen dort anknüpfen, wo sein Vorgänger Mistura aufgehört hat. Die Vereinten Nationen wollen die Regierung in Damaskus zu einem glaubwürdigen politischen Übergangsprozess bewegen, an dessen Beginn eine neue Verfassung und an dessen Ende Wahlen unter UN-Aufsicht für alle Syrer stehen sollen – auch der außer Landes lebenden Flüchtlinge. Doch ohne massiven internationalen Druck werde auch Pederson wenig ausrichten können, befürchtet der langjährige amerikanische Nahostdiplomat Aaron David Miller. „Selbst wenn man den besten Unterhändler der Welt hinschickt, solange Russen, Türken, Iraner und Assad nicht kooperieren, ist das wie ein Schlüssel zu einem leeren Raum.“