Das Parlament in Helsinki will in den Mittagsstunden (von 13 Uhr MEZ an) über das neue Kabinett um die designierte sozialdemokratische Regierungschefin Sanna Marin abstimmen. Weil die aus fünf Parteien bestehende Regierungskoalition über eine Parlamentsmehrheit verfügt, gilt die Bestätigung der neuen Regierung als so gut wie sicher.

Vereidigung schon für den Nachmittag geplant

Nach dem Votum sollen die erst 34 Jahre alte Marin und ihr Kabinett noch am Nachmittag von Präsident Sauli Niinistö vereidigt werden.

Nur sechs Monate nach der Amtsübernahme hatte der bisherige finnische Ministerpräsident Antti Rinne am vergangenen Dienstag wegen eines Streits mit seinem wichtigsten Koalitionspartner den Rücktritt der Regierung eingereicht. Am Sonntagabend wurde Marin bei einem parteiinternen Votum der Sozialdemokraten als Nachfolgerin Rinnes auserkoren. Die Entwicklungen in Helsinki sind für den Rest Europas auch deshalb von Bedeutung, weil Finnland noch bis Ende des Jahres den Vorsitz unter den EU-Staaten innehat.