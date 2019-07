Immer häufiger werden Wohnungen in Ferienapartments umgewandelt. Für die Besitzer ist das lukrativ, für die Mieter eine Katastrophe. So ist die Lage in Griechenland, Italien, Österreich und Spanien. In spätestens neun Wochen muss Alexandros Kostopoulos eine neue Bleibe gefunden haben. Der Mietvertrag für sein Zwei-Zimmer-Apartment im Athener Stadtteil Makrygianni läuft Ende September aus. Der neue Vermieter, der den Altbau Anfang des Jahres kaufte, will den Kontrakt nicht verlängern. Alexan...