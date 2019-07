Bundesaußenminister Heiko Maas reist am Mittwoch nach Polen, um dort an den Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands teilzunehmen.

Vom 1. August bis 2. Oktober 1944 erhob sich die Untergrundbewegung Polnische Heimatarmee gegen die deutsche Besatzungsmacht, um diese aus Warschau zurückzudrängen. Etwa 200 000 Polen starben in den Kämpfen und in den von SS-Truppen verübten Massakern an der Zivilbevölkerung. Nach der blutigen Niederschlagung des Aufstands wurde Warschau systematisch zerstört. Die sowjetischen Truppen, die zuvor bereits die Stadtteile am östlichen Weichselufer erreicht hatten, griffen nicht ein.

Maas wird in Warschau am Mittwoch auch Gespräche mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda und Außenminister Jacek Czaputowicz führen. Am Donnerstag wird er gemeinsam mit seinem polnischen Kollegen einen Kranz am Denkmal für die Opfer des Massakers von Wola während des Aufstands niederlegen. Es gilt als eines der größten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs mit etwa 50 000 Toten. Im Museum des Warschauer Aufstands wird Maas zudem eine Rede halten.