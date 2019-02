Leitartikel André Bochow zum Flüchtlingssterben auf dem Mittelmeer Europas Friedhof

Berlin / André Bochow

Wenn in dieser Woche die Justiz-und Innenminister der EU-Länder in der rumänischen Hauptstadt Bukarest zusammensitzen, dann wird wieder der Begriff „Pull-Faktor“ fallen. Kennen Sie nicht? Damit wird die magische Anziehungskraft auf Flüchtlinge umschrieben, die von Seenotrettungen ausgeht. Je mehr Rettungsschiffe, desto mehr Flüchtlinge, so die Gleichung. Nicht zuletzt mit dem Pull-Faktor wurde der Druck auf private Seenotretter begründet. Die mussten nun fast alle ihre Schiffe aus dem Mittelmeer abziehen. Auch die EU-Marinemission „Sophia“ steht vor dem Aus. Der „Pull-Faktor“-Logik zufolge dürften sich bald keine Flüchtlinge mehr in seeuntüchtigen Schlauchbooten aufs Mittelmeer begeben.

Da haben sich die 2500 Kinder, Frauen und Männer, die von Januar 2018 bis zum Januar dieses Jahres im Mittelmeer ertrunken sind, offenbar verkalkuliert. Könnte es sein, dass es das Rettungskalkül gar nicht gibt? Wenn es stimmt, dass Handys und soziale Medien auch unter Flüchtlingen die rasche Informationsverbreitung möglich machen, stellt sich die Frage, warum Menschen, die ein besseres Leben suchen, das Überleben auf die harte Probe einer Bootsfahrt über die offene See stellen?

Eine mögliche Antwort darauf, gibt ein 28-jähriger Mann aus Eritrea, der der Nichtregierungsorganisation Oxfam erzählte, er habe eineinhalb Jahre in libyschen Gefängnissen verbracht. „Viele starben und wurden wie Tiere begraben“, berichtete er. Frauen wurden vor seinen Augen vergewaltigt. Andere berichten von Folterungen, Morden und von dem Verkauf an bewaffnete Banden als Sklaven. Es gibt viele solche Berichte.

Mit Libyen hat Italien ein Migrationsabkommen geschlossen, das von der EU unterstützt wird. Auch Deutschland setzt große Hoffnungen auf Libyen, wenn es um das Thema Migration geht. Dabei handelt es sich bei dem nordafrikanischen Staat um ein Land im Bürgerkrieg, gespalten und mit einer nicht legitimierten, machtlosen Regierung in der Hauptstadt Tripolis. Niemand weiß, wie die innerlybischen Konflikte ausgehen werden. Fest steht nur, dass die Menschenrechte in Libyen nicht gerade hoch im Kurs stehen.

Auf dieses zerfallene staatliche Gebilde setzt die EU ihre Hoffnungen. Den Flüchtlingen, die es vorziehen, nicht in die Folterlager zurückzukehren oder den Rückmarsch durch die Wüste anzutreten, bietet die europäische Gemeinschaft Härte an. Um jeden im Mittelmeer Geretteten wird gefeilscht. Schiffe dürfen nicht anlegen. Rettung wird bis zur Unmöglichkeit erschwert.

Und was ist, wenn die Gründe, die die Menschen auf oft fürchterliche Fluchtwege gebracht haben, so stark sind, dass sie auch weiterhin versuchen werden, zu uns zu kommen? Und wenn die Angst vor der Quälerei in Libyen größer bleibt, als die Angst vor dem Mittelmeer? Schauen wir dann beim Ertrinken zu? Das Mittelmeer ist schon jetzt Europas Friedhof. Und an jedem Tag kommen einige Tote dazu.

