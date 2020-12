Ab Freitag übernimmt Portugal für sechs Monate den Vorsitz in der Europäischen Union. In den sechs Monaten im ständigen Krisenmodus musste Deutschland unter anderem bei den Verhandlungen zum EU-Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vermitteln - nach langem Streit gab es letztlich eine Einigung. Zudem ging es unter der deutschen Ratspräsidentschaft um die Beschaffung von Corona-Impfstoffen für alle Mitgliedsstaaten; am vergangenen Sonntag konnten diese überall beginnen.