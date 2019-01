Abkommen Brexit: EU gibt gegenüber London nicht nach

London/Brüssel / Christian Kerl

Theresa May will den Brexit-Vertrag aufschnüren, Brüssel lehnt ab. Doch es wird an Hintertüren gearbeitet.

Es ist eine deutliche Abfuhr für Theresa May und das britische Unterhaus: Die EU erteilt ihren Forderungen nach neuen Brexit-Verhandlungen nicht bloß eine klare Absage. Am Tag danach beschließt die EU-Kommission demonstrativ neue Notfallpläne für einen chaotischen Brexit ohne Vertrag – geschützt werden sollen diesmal Rentner und Studenten. Die Abstimmung im Unterhaus habe die Gefahr eines ungeregelten Austritts noch vergrößert, sagt Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kühl.

Und in London? Dort feiert Premierministerin May das Abstimmungsergebnis vom Vortag als Erfolg. Eine Mehrheit im Unterhaus hatte dafür gestimmt, dass May mit der EU Nachverhandlungen zu den Austrittsbedingungen führt. Am Mittwoch präsentiert May erste Ideen: Sie werde mit der EU unter anderem über ein einseitiges Kündigungsrecht Großbritanniens für die Backstop-Regelung sprechen. Größer könnte die Kluft nicht sein. London und Brüssel sind öffentlich auf Kollisionskurs, nur acht Wochen vor dem geplanten Austrittstermin am 29. März. Die entscheidende Frage: Kann die EU wirklich hart bleiben – und lieber einen chaotischen Brexit riskieren statt noch einmal zu verhandeln?

Zusatz zum Abkommen?

Vorerst gilt in der EU die Devise, harte Kante zu zeigen. „Das Austrittsabkommen ist nicht für Nachverhandlungen offen“, hatte Ratspräsident Donald Tusk kurz nach der Abstimmung im Unterhaus erklären lassen. So versichert es auch Außenminister Heiko Maas (SPD): „Unsere Position ist klar: Der Austrittsvertrag ist die beste und einzige Lösung für einen geordneten Austritt.“ Beim Backstop, der Regelung für Nordirland, „stehen Deutschland und die gesamte Union fest an Irlands Seite. Wir werden nicht zulassen, dass Irland in dieser Frage isoliert wird.“

Am Nachmittag bekräftigt Juncker im EU-Parlament, der Deal werde nicht mehr angetastet. Die Mehrheit der Abgeordneten hat die Geduld mit den Briten längst verloren. Aber auch in der Sache sind die Bedenken groß: Vor allem EU-Mitglied Irland beharrt auf einer Garantie, die innerirische Grenze offenzuhalten – der brüchige Frieden in Nordirland wäre sonst gefährdet. „Die irische Grenze ist eine europäische Grenze“, sagt Juncker. „Das ist kein Spiel.“

Aber ein erster Kompromiss-Weg ist intern längst skizziert. Die EU ist offenbar bereit, mit May über eine Zusatzerklärung zum Vertrag zu sprechen – ohne den Deal selbst aufzuschnüren, bestätigen Diplomaten. Das größte Zugeständnis wäre, in dieser Erklärung die Backstop-Lösung zu befristen oder eine Kündigungsmöglichkeit für die damit verbundene Zollunion einzuräumen. Damit würde das Abkommen de facto korrigiert, ein Chaos-Brexit abgewendet. Doch das ginge nur, wenn die irische Regierung einlenkt. Noch winkt Premier Leo Varadkar ab. Der Druck auf ihn dürfte steigen.

