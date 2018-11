US-Sanktionen Es brodelt im Iran

Anti-Trump-Proteste in Teheran. Viele geben aber auch der eigenen Regierung die Schuld an der Misere. © Foto: imago/Kyodo News

Teheran / Martin Gehlen

Nach außen gab sich Hassan Ruhani betont gelassen. Man werde diese „illegalen und ungerechten Sanktionen“ mit erhobenem Kopf umgehen, erklärte Irans Präsident in einer Fernsehansprache an sein verunsichertes Volk. Als Wirtschaftskrieg geißelte er das Vorgehen des Weißen Hauses und ging mit US-Präsident Donald Trump hart ins Gericht. „Ich glaube nicht, dass jemals in der Geschichte Amerikas jemand im Weißen Haus saß, der so auf Gesetz und internationales Recht pfeift.“ Auch wenn viele Iraner diese Verachtung für US-Präsident Trump teilen, für die heimische Misere machen sie in erster Linie Inkompetenz, Korruption und Vetternwirtschaft der eigenen Führung verantwortlich. Und so können die stolzen Durchhalteparolen des Regimes nicht übertünchen, dass es im Inneren der Islamischen Republik kräftig gärt.

Wenige Monate vor dem 40. Revolutionstag im Februar 2019 ist die Stimmung im Volk rebellischer und frustrierter als je zuvor. Seit Jahresbeginn häufen sich Unruhen und Proteste, die an der Legitimität der klerikalen Führung zehren. Die Wirtschaftsleistung schrumpft, die Währung kollabiert, der Bankensektor taumelt. In ländlichen Regionen sind mehr als 50 Prozent der Leute arbeitslos. Seit Anfang des Jahres haben sich die Lebensmittelpreise fast verdoppelt. Zehntausende sind auf staatliche Lebensmittelhilfen angewiesen, wichtige Medikamente selbst auf dem Schwarzmarkt nicht mehr zu haben. Und die Regale in den Geschäften leeren sich. „Mir braucht niemand etwas von Sanktionen erzählen“, sagt ein älterer Mann in Teheran. „Das sehe ich jeden Tag beim Einkaufen.“

Seit Anfang vergangener Woche sind nun, wie Trump es in seiner Superlativ-Rhetorik formulierte, „die härtesten Sanktionen aller Zeiten“ offiziell in Kraft. Mit diesem Embargo sollen die Ölexporte der Islamischen Republik abgewürgt und der Anschluss des Landes an das internationale Bankensystem gekappt werden. 700 Firmen, Einzelpersonen, Flugzeuge und Schiffe setzte Washington auf die schwarze Liste. „Unser Ziel ist es, das Regime zu einer klaren Entscheidung zu zwingen. Entweder es gibt sein destruktives Verhalten auf oder es geht weiter auf dem Weg in den wirtschaftlichen Abgrund“, erklärte Trump.

Der US-Präsident wirft Teheran vor, Gewalt und Terror in der Region zu schüren, und er zweifelt daran, dass der Gottesstaat auf Atomwaffen verzichten will. Seine klerikalen Widersacher will Trump nun im Alleingang zu Neuverhandlungen über ihr Atomprogramm und zu einem Politikwechsel zwingen. „Sie schicken uns ständig Nachrichten, dass sie mit uns reden wollen“, spottete Ruhani. „Doch Verhandlungen worüber?“ Nur wenn Washington den einseitig aufgekündigten Atomvertrag wieder in Kraft setze, gebe es eine Basis für weitere Gespräche.

Kein Frieden ohne das wichtige Land

Abgesehen von seiner martialischen Rhetorik dürfte sich Trump schwer tun, die Islamische Republik auf längere Zeit politisch und wirtschaftlich zu isolieren. Europa legt sich quer. China und Russland ziehen nicht mit. Moskau schwor, alles zu tun, um die wirtschaftliche und finanzielle Kooperation mit dem Iran aufrecht zu erhalten. Saudi-Arabien als wichtigster regionaler Gegenspieler der Islamischen Republik ist nach dem Istanbuler Mord an Jamal Khashoggi international angeschlagen. Und weder der Syrienkrieg noch der verheerende Jemenkonflikt werden sich in absehbarer Zeit befrieden lassen, wenn der Iran bei den Verhandlungen außen vor bleibt.

„Der Iran gewinnt an Boden in der Region, und ich sehe nicht, wie diese Sanktionen das umdrehen könnten“, erklärte Jeffrey Feltman, der von 2009 bis 2012 im US-Außenministerium für den Nahen Osten zuständig war. In der Obama-Zeit habe es die einhellige Schwarz-Weiß-Sicht vom Iran als einzigem bösen Akteur in der Region gegeben, analysierte Ellie Geranmayeh, Iran-Spezialistin des Europäischen Konzils für Auswärtige Angelegenheiten. Inzwischen habe sich die politische Debatte jedoch differenziert und es gebe ein Bewusstsein, „dass jeder im Nahen und Mittleren Osten ein schmutziges Spiel spielt“.

Trotzdem haben die meisten ausländischen Firmen, die nach dem Atomvertrag 2015 zurückgekommen waren, auf Druck der USA wieder das Weite gesucht. Von dem mit viel Enthusiasmus wiederbelebten Iran-Geschäft ist kaum noch etwas übrig, obwohl sich vor allem die drei europäischen Unterzeichnerstaaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien vehement gegen das amerikanische Diktat stemmen.

„Wir bedauern zutiefst die erneute Inkraftsetzung von Sanktionen durch die USA“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung zusammen mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, die ankündigte, die EU wolle „effektive Finanzkanäle“ mit dem Iran offenhalten und Unternehmen helfen, ihre legitimen Wirtschaftsinteressen vor Ort weiter zu verfolgen. Ein sogenanntes „Vehikel für besondere Zwecke“ soll es Firmen erlauben, weiter mit Teheran Handel zu treiben, ohne in den amerikanischen Bannstrahl zu geraten. Funktionieren soll es wie eine Art Tauschbörse. Iranisches Öl wird gegen europäische Güter gehandelt, ohne dass Geld die Seiten wechseln muss. Allerdings hat sich bisher noch kein EU-Land gefunden, das bereit wäre, die Einrichtung zu beherbergen. Dagegen kündigte das in Belgien ansässige Kontennetzwerk Swift an, über das

11 000 Geldhäuser in 200 Staaten ihre Zahlungen abwickeln, mehrere iranische Banken abzukoppeln. Man verstehe sich zwar als politisch neutral, habe aber „diesen bedauernswerten Schritt unternommen im Interesse der Stabilität und Integrität des globalen Finanzsystems“, hieß es in einer Erklärung.

Geisterschiffe ohne Positionssignale

Umso entscheidender dürfte darum sein, wie sich die Öleinnahmen Irans unter dem neuen Sanktionsregime tatsächlich entwickeln. Bis zum Frühjahr lagen die Exporte bei rund 2,5 Millionen Barrel pro Tag. Nach der Ankündigung des US-Embargos im Mai gingen sie auf 1,7 Millionen Barrel zurück – ein Verlust, den gestiegene Weltmarktpreise teilweise wieder wettmachten. Washington werde es nicht schaffen, die iranischen Ölausfuhren unter eine Million Barrel pro Tag zu drücken, prahlte dieser Tage Vizepräsident Eshaq Jahangiri. Und so agiert der Iran inzwischen wieder voll im jahrelang erprobten Sanktionsmodus. Sämtliche Öltanker der Islamischen Republik haben ihre Positionssignale abgeschaltet und sich wieder in Geisterschiffe verwandelt. Andere wurden umgeflaggt, um sich zu tarnen. Zudem hat Russland offenbar angeboten, iranisches und russisches Öl zu vermischen und beides dann zusammen zu vermarkten.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien dagegen kündigten an, trotz aller US-Drohungen weiter offiziell iranisches Öl und Gas abzunehmen. Ob dies tatsächlich so kommt, ist offen. Einzig Italien und Griechenland sind vorerst aus dem Schneider. Beide erhielten von Washington zusammen mit China, Indien, Taiwan, Südkorea, Japan und der Türkei befristete Ausnahmegenehmigungen. Diese erlauben Importe noch bis zum Mai 2019, allerdings auf einem um 40 bis 50 Prozent reduzierten Niveau. Selbst Großkunde China stimmte zu, seine Einfuhren um 45 Prozent von 660 000 auf 360 000 Barrel pro Tag zu kürzen.

Freunde und Verbündete, die vom Öl abhängig sind, sollten nicht leiden, begründete der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, dieses überraschende Entgegenkommen. Gleichzeitig bekräftigte Saudi-Arabien seine Bereitschaft, die iranische Lücke durch eine höhere Produktion zu schließen, um einem Anstieg der Ölmarktpreise entgegenzuwirken und Lieferengpässe zu vermeiden. Riad pries sich dafür erneut als „Vision des Lichtes“ für den Nahen Osten gegen die „Vision der Dunkelheit“ Teherans. Doch niemand weiß, ob sich Mohammed bin Salman, der entschieden­ste regionale Mitkämpfer Washingtons gegen Teheran, noch lange halten kann. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lässt jeden Tag weitere Details zum Fall Khashoggi enthüllen. In einem Beitrag für die „Washington Post“ deutet er unmissverständlich an, dass er den Kronprinzen für den Drahtzieher dieses politischen Mordes hält – selbst für die hochentwickelte, nahöstliche Intrigenwelt ein bisher einzigartiger Vorgang.