Bundesentwicklungsminister Gerd Müller wird sich am Dienstag in Russland mit Kollegen über Fortschritte im Klimaschutz und bei der Welternährung austauschen. Der CSU-Politiker wird bei der mehrtägigen Reise in Moskau den russischen Umweltminister Dmitri Kobylkin treffen, auch ein Gespräch im Außenministerium ist geplant. Zusätzlich wird er an einer Diskussion der Hanns-Seidel-Stiftung zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit beider Länder teilnehmen.

Am Mittwoch wird Müller unter anderem Produktionsanlagen nahe der rund 500 Kilometer südlich gelegenen Stadt Woronesch besuchen. Russland ist führend im Export von Getreide, vor allem von Weizen. Gleichzeitig hat das Land seit den Sanktionen auf diverse EU-Lebensmittel stärker in die heimische Milchproduktion investiert.