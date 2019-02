Populismus Eklat zwischen Frankreich und Italien

Paris / Peter Heusch

„Der Wind der Veränderung hat die Alpen überquert“, frohlockte Luigi Di Maio am Mittwoch auf Twitter. Der Kurznachricht fügte Italiens Vizeregierungschef Luigi Di Maio von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung ein Foto hinzu, das ihn mit Europawahl-Kandidaten der „Gelbwesten“ zeigt. Das Treffen hatte tags zuvor stattgefunden, auf französischem Boden. Allerdings hatte Di Maio „vergessen“, die französische Regierung über seine Stippvisite zu informieren. Dieses Versäumnis und der als unverschämt eingeordnete Tweet sorgte dafür, dass der französische Botschafter in Rom zu Konsultationen nach Paris zurückgerufen wurde.

Bei dieser unschönen Premiere in den diplomatischen Beziehungen zwischen zwei europäischen Ländern seit dem Zweiten Weltkrieg handelt es sich um den Höhepunkt einer Krise, die seit Monaten schwelt. Die populistische Regierung in Rom hatte Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron bereits kurz nach ihrer Vereidigung im Juni 2018 als Inbegriff einer arroganten Elite ausgemacht, die laut dem zweiten Vizeregierungschef, Matteo Salvini von der rechten Lega, „gegen das eigene Volk regiert“.

Streit um Migranten

Die unangemeldete Begegnung mit Vertretern der Gelbwesten-Protestbewegung sieht Paris als „unakzeptable Provokation“ an. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass sich Di Maio oder Salvini in französische Angelegenheiten einmischen. Erst im Januar hatte sich Di Maio bei den Gelbwesten angebiedert und sie aufgefordert: „Bleibt standhaft!“ Schon damals bestellte das französische Außenministerium den italienischen Botschafter ein. Salvini seinerseits begründete seine mehrfach geäußerte Sympathie für die Gelbwesten damit, es sei legitim, sich eines so „schlechten Präsidenten wie Macron“ entledigen zu wollen.

Freilich geizte auch die französische Seite nicht mit Seitenhieben gegen Rom. Nach der von Salvini angeordneten Schließung italienischer Häfen für private Rettungsschiffe warf Macron den Italienern „Zynismus“ und „Verantwortungslosigkeit“ vor. In der Folge gingen französische Grenzbeamte dazu über, Migranten aus Italien systematisch zurückweisen, was die beiden Vizepremiers in Rom auf die Palme brachte. Salvini schimpfte, Frankreich habe rechtswidrig seine Grenzen abgeriegelt, Di Maio klagte die Franzosen sogar an, durch ihre „neokoloniale Politik“ Afrika auszubluten und daher Mitschuld an der Massenflucht zu tragen.

Tatsächlich führen sowohl die Populisten in Rom als auch der französische Präsident ihren EU-Wahlkampf auf Kosten des Nachbarn. Ein Ende der Eskalation ist auf beiden Seiten der Alpen nicht in Sicht.