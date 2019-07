Am 15. Juli 2016 versuchte das Militär, Präsident Erdogan abzusetzen. Der Versuch misslang, seither hat sich das Land rapide verändert – mit extremen Folgen. Am 17. Juni setzte Canan S. ihrem Leben ein Ende. Die 40-jährige Lehrerin aus der westtürkischen Provinz Denizli erhängte sich. Ihre beiden Kinder fanden die Leiche. Canan S. war eine von rund 35 000 Lehrkräften, die nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 entlassen wurden – per Dekret, mit...