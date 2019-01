Leitartikel Peter de Thier zum Tauziehen im US-Haushaltsstreit Donald Trump sitzt in der Falle

Washington / Peter De Thier

Über fünf Wochen hat sich der Machtkampf um den Stillstand der US-Regierung und den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko erstreckt. Und bald könnte er in die zweite Runde gehen. Das müssen US-Präsident Donald Trump sowie Oppositionschefin Nancy Pelosi auf die eigene Kappe nehmen. Eitelkeit hat beiden den Blick für das Wesentliche versperrt: Dass sie nämlich ihren Wählern und dem Wohl der Nation zu dienen haben.

An den Folgen des „Shutdown“ haben weder Trump noch Pelosi ernsthaftes Interesse gezeigt. Mitgliedern der Küstenwacht, Fluglotsen, Sicherheitskräften und sämtlichen anderen 800 000 unbezahlten Bundesbediensteten gut zuzureden und sie als selbstlose Patrioten zu loben, ist leicht getan. Damit sind aber weder deren Mieten bezahlt noch Rechnungen beglichen, und ein großer Teil der Beamten sieht sich angesichts angespannter privater Finanzen weiterhin unzumutbarem Stress ausgesetzt.

Wenig deutet darauf hin, dass die paritätisch besetzte parlamentarische Arbeitsgruppe, die nun einen Kompromiss zimmern soll, Erfolg haben wird. Aus dem Tauziehen um staatliche Mittel für den Bau einer Mauer will der Präsident, für den die Welt nur aus Gewinnern und Verlierern besteht, als Sieger hervorgehen. Ebenso verbissen setzt die gewiefte Karrierepolitikerin Pelosi, die das Duell mit Trump sichtlich genießt, alles daran, ihm den Etappensieg zu verweigern.

So oder so hat Trump ein Eigentor geschossen. Kommt am 15. Februar der nächste Shutdown, dann wird Pelosi wieder am längeren Hebel sitzen. Aus der ersten Runde ging sie als haushohe Gewinnerin hervor. Immerhin bot sie mehrmals Übergangsfinanzierungen an und war bereit, zwischenzeitlich über eine Verstärkung der Grenzsicherung zu verhandeln. Doch Trump stellte sich auf die Hinterbeine und beharrte auf 5,7 Milliarden Dollar für die Mauer.

Erst als er in Umfragen abstürzte und die Unterstützung seiner Basis bröckelte, gab er nach und schloss denselben Deal ab, den er fünf Wochen früher hätte haben können. Nun werfen ihm konservative Medien obendrein Kapitulation vor.

Wie es weitergeht, ist unklar. Trump könnte einen nationalen Notstand ausrufen, womit aber die Haushaltssperre weiter in Kraft bliebe. Auch würde dieser zum Gegenstand langwieriger Gerichtsverfahren. Zudem lauern politische Risiken. Wenn Rechtsstreitigkeiten bis zum Jahr 2020 andauern, dann könnten sie Trumps Gegnern, die ihm schon lange autoritäre Tendenzen vorwerfen, weitere Munition liefern.

Vielleicht wird der amerikanische Präsident doch noch einsichtig und knickt ein, so wie am vergangenen Freitag, und begnügt sich unter Verzicht auf die Mauer mit anderen Maßnahmen. Mehr Grenzbeamte, mehr Drohnen, bessere Technologie und zusätzliche Einwanderungsrichter. Das aber wäre untypisch für ihn. Doch wer weiß. Trump selbst sagt ja, dass Unberechenbarkeit zu seinen größten Stärken zählt. Diesmal könnte eine Überraschung sogar verdienstvoll sein.

