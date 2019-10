Der Prozess wegen Terrorvorwürfen gegen den „Welt“-Journalisten Deniz Yücel wird am Donnerstag in der Türkei fortgesetzt. „Wir erwarten, dass der Staatsanwalt sein Plädoyer verliest“, sagte Yücels Anwalt Veysel Ok der Deutschen Presse-Agentur. Ein Urteil werde bei der Verhandlung vor dem Istanbuler Gericht aber voraussichtlich noch nicht fallen.

Die Staatsanwaltschaft wirft Yücel Terrorpropaganda und Volksverhetzung vor. Der Journalist saß von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift im Hochsicherheitsgefängnis westlich von Istanbul. Mit seiner Entlassung und Ausreise wurde Anklage erhoben. Der Fall hatte die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet.

Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur hatte Yücel Anfang Oktober zu seinem Prozess gesagt, selbst wenn ein Urteil falle, sei ihm das egal. „Was dieses Gericht sagt, das ist mir völlig gleichgültig. Das Gericht urteilt nicht, es ist ein Ausführungsorgan.“ Yücel hat seine Erfahrungen im Gefängnis in einem Buch („Agentterrorist“) verarbeitet, das seit 10. Oktober im Handel ist.