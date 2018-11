USA Demokraten stehen vor Erfolg bei Zwischenwahl

Washington / Peter deThier

Selten war eine US-Kongresswahl, bei der nicht gleichzeitig über das Präsidentenamt entschieden wird, so wichtig wie die am kommenden Dienstag. Erwartet wird, dass mehr wahlberechtigte US-­Bürger ihre Stimme abgeben werden als bei allen vorangegangenen „midterms“, wie die Zwischenwahl genannt wird. Der Grund für das gesteigerte Interesse: Donald Trump, über dessen ersten beiden Jahre im Amt die Wahl zugleich ein Referendum sein wird.

Demokraten wollen um jeden Preis verhindern, dass der Präsident einen Blankoscheck erhält, um mit der Rückendeckung beider Kongresskammern weitere Gesetze zu verabschieden. Sie befürchten, dass er versuchen wird, die Deregulierung des Finanzsektors voranzutreiben und damit die nächste Finanzkrise heraufbeschwören könnte. Auch könnte Trump versuchen, Sozialausgaben zu kürzen, die Förderung erneuerbarer Energien einzustellen und die staatliche Gewaltenteilung weiter zu unterlaufen.

Auch geht es ihnen darum, einer Politik der Polarisierung, mit der Trump die Nation während der vergangenen beiden Jahre gespalten hat, ein Ende zu setzen. Dazu zählen Einwanderungsverbote für Muslime, der Streit um das Recht auf Abtreibung oder der Umgang mit Afro-Amerikanern.

Kein Zufall ist es, dass Trump in der Schlussphase des Wahlkampfs gegen die Migranten-Karawane aus Mittelamerika wettert: Gewinnen die Demokraten am Dienstag, kämen illegale Immigranten ungehindert ins Land. Solche Sprüche gefallen seiner politischen Basis.

Was wird erwartet?

Prognosen gehen davon aus, dass die demokratische Opposition im Repräsentantenhaus, wo ein Nettogewinn von 24 Sitzen notwendig ist, die Mehrheit zurückerobern wird. Im Senat, wo Republikaner derzeit nur eine hauchdünne Mehrheit haben, dürfte die Regierungspartei hingegen ihre Position behaupten und sogar ein oder zwei Mandate dazugewinnen.

Ein parteipolitisch gespaltener Kongress hätte für Trumps Regierungsfähigkeit gravierende Folgen. Obwohl er immer mehr versucht, per Dekret zu regieren, würde eine demokratische Mehrheit in auch nur einer Kongresskammer Trump die Hände binden. Neue Gesetze, die beide Häuser billigen müssen, wären so gut wie chancenlos. Dazu zählen etwa das Nachfolgeabkommen zur nordamerikanischen Freihandelszone Nafta, die von Trump anvisierte Gesundheitsreform und eine neues Einwanderungsgesetz, das Finanzmittel für die umstrittene Grenzmauer einschließen soll. Nicht zu vergessen ist, dass eine einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus ausreichen würde, um ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einzuleiten. Allerdings wäre für einen Erfolg eine Zweidrittelmehrheit im Senat nötig – die in weiter Ferne ist.

Das Wahlergebnis wird aber nicht nur für das Weiße Haus richtungsweisend sein. Auch werden Republikaner, die sich trotz der Unbeliebtheit des Präsidenten während der vergangenen zwei Jahre behaupten konnten, weil sie dieselbe Wählerbasis umwerben wie Trump, sich womöglich neu positionieren müssen. Erleiden sie eine Wahlschlappe, könnte auch in den Reihen der Konservativen und vor allem unter gemäßigten Republikanern der Widerstand gegen den Präsidenten wachsen.

Die Vorzeichen sind aus Sicht der Demokraten ausgesprochen gut und könnten theoretisch den Weg bereiten für einen Durchmarsch am Dienstag. Allerdings gibt es immer wieder Personalprobleme, wie sich 2016 an der oft unterschätzten Unbeliebtheit von Hillary Clinton zeigte. Wollen die Demokraten Chancen haben, nicht nur eine Kongresskammer, sondern in zwei Jahren auch die Präsidentschaft für sich zu verbuchen, dann brauchen sie charismatische, dynamische und politisch moderate Hoffnungsträger, die republikanische Wechselwähler begeistern können. Immer wieder werden Namen wie Beto O’Rourke genannt, der in Texas Ted Cruz seinen Senatssitz abnehmen will, oder der liberalere Senator Cory Booker aus New Jersey. Deren Sterne mögen demnächst aufsteigen, wobei vergangene Wahlen bewiesen haben, dass die aussichtsreichsten Kandidaten oft kurzfristig in Erscheinung treten.

