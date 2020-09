Coronavirus hat Italien in Europa mit am härtesten getroffen. Silvio Berlusconi ist nach Angaben seiner Partei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dashatin Europa mit am härtesten getroffen. Sowohl die Infiziertenzahlen als auch die wirtschaftlichen Folgen sind sehr hoch. Italiens ehemaliger Premierministerist nach Angaben seiner Partei positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der 83-jährige Unternehmer und konservative Politiker werde „weiter von seinem Wohnsitz in Arcore aus arbeiten, wo er die erforderliche Isolationszeit verbringen wird“, hieß es in einer Mitteilung der Partei Forza Italia, die über einen Messengerdienst verschickt wurde. Weiter erläuterte die Partei, dass Berlusconi seine Kampagne für die Regional- und Kommunalwahlen am 20. und 21. September mit „täglichen Interviews in Zeitungen, Fernsehsendern und bei sozialen Medien“ fortsetzen werde.

Berlusconi hatte Kontakt zum positiv auf Corona getesteten Briatore

„asymptomatisch“. der Ex-Ministerpräsident wurde erstmals am 25. August getestet, nachdem er aus einem Laut seinem Arzt Alberto Zangrillo ist Berlusconi. der Ex-Ministerpräsident wurde erstmals am 25. August getestet, nachdem er aus einem Urlaub auf Sardinien zurückgekehrt war, wo er ein Luxusanwesen besitzt. Das Ergebnis war negativ. Nachdem einige der Menschen, die Berlusconi auf der italienischen Insel getroffen hatte, jedoch positiv getestet wurden, wurde auch der 84-Jährige nochmals getestet.

Berlusconi, der oft „Cavaliere“ (Ritter) genannt wird, hat drei Amtszeiten als Ministerpräsident regiert. Der Mitgründer der Forza Italia war zuletzt 2008 bis 2011 in Rom an der Macht. Aktuell ist er Präsident der Forza und damit einer der bekanntesten italienischen Oppositionspolitiker. Seine Karriere wurde über lange Strecken von Korruption und Sexskandalen begleitet, etwa den sogenannten Bunga-Bunga-Partys mit jungen Frauen. In Italien stehen im September in 7 von 20 Regionen Regionalwahlen an.

Briatore nicht wegen Corona in Mailänder Krankenhaus

Der ehemalige Formel-1-Manager Briatore hatte seine eigene Corona-Infektion Ende August öffentlich gemacht. Der 70-Jährige gab an, er sei aus anderen Gründen in ein Krankenhaus in Mailand gegangen. Dort sei der Routinetest auf Corona positiv ausgefallen. Briatores Nachtlokal „Billionaire“ im Badeort Porto Cervo auf Sardinien war nach Medienberichten ein Corona-Herd gewesen. Bei Dutzenden Mitarbeitern dort wurde das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen. Das „Billionaire“ wurde geschlossen.