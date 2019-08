Die Spionage-Industrie in den USA droht auszuufern. Das und das gestörte Verhältnis von Präsident Donald Trump zu dem Behörden von FBI, CIA und NSA stürzt die Geheimdienste zunehmend in eine Krise. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 hat es keine vergleichbaren Terrorattacken in den USA gegeben. Einen wichtigen Beitrag zur erhöhten Sicherheit hat in den vergangenen 18 Jahren die Wachsamkeit der Geheimdienste geleistet. Gleichwohl steckt Amerikas ausufernde Spionage-Industrie in einer...