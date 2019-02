Leitartikel Christoph Faisst zur Wiederkehr des nuklearen Wettrüstens Brüsseler Bombe?

Global zero“ / Christoph Faisst

Global zero“. Der Begriff steht für eine Welt ohne Atomwaffen. Vor wenigen Jahren vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama propagiert, ist diese Idee spätestens seit dem Rückzug aus dem INF-Vertrag Geschichte – wenn sie denn jemals realistisch war. Selbst Obama hatte an der Modernisierung des nuklearen Arsenals arbeiten lassen – so wie es Russland und etliche andere Staaten immer getan haben.

Der Schock über die Erklärungen der vergangenen Woche sollte sich daher in Grenzen halten. Das Prestigeobjekt der „Bombe“ mag 30 Jahre aus den Köpfen gewichen sein, von der Tagesordnung langfristig denkender Politiker und Militärs war es nie verschwunden. Zu zuverlässig hatte die gegenseitig zugesicherte Apokalypse einen Krieg verhindert.

Vor allem Deutschland mit seiner traditionell starken pazifistischen Bewegung hatte sich zu früh gefreut. Die Illusion, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks eine Friedensdividende einfahren und sich großer Teile der Bundeswehr entledigen zu können, führte in die Irre. Selbst die Forderung nach dem Abzug der letzten US-Atomwaffen auf deutschem Boden ist vor allem dem fiskalischen Wunsch geschuldet, die Tornado-Kampfflugzeuge außer Dienst stellen zu können, die im Ernstfall die US-Bomben ins Ziel tragen müssten – der moderne Eurofighter ist dazu nicht mehr in der Lage.

Nun droht Europa wie vor dem Nato-Doppelbeschluss 1979 die strategische Abkopplung von Amerika. Ohne taktische Mittelstreckensyteme müssten die USA einen russischen Angriff auf Europa mit strategischen Atomwaffen beantworten, was Moskau mit einem Nuklearschlag gegen das US-Territorium vergelten würden. Dass die Regierung in Washington dieses Risiko nicht eingeht, liegt in einer Zeit, in der sich die USA militärisch aus Europa zurückziehen und sich der Asien-Pazifik-Region zuwenden, mehr als nahe.

Der Rückzug der USA aus dem INF-Vertrag ist ein deutliches Signal an Russland und dessen Ambitionen, die geopolitische Rolle der einstigen Sowjetunion einzunehmen. Für Europa bedeutet das aufgrund der geografischen Betroffenheit: Der Gesprächsfaden darf nicht abreißen, alleine, weil die Regierung in Moskau durch die US-Raketenabwehr in Osteuropa provoziert worden sein mag, doch das nukleare Gleichgewicht muss gewahrt bleiben. Eine Nachrüstung der USA in Europa kategorisch auszuschließen, wie es Außenminister Heiko Maas nun tut, ist deshalb vorschnell. Die Nato-Staaten haben sich ganz bewusst hinter die Entscheidung der USA gestellt. Denn wie sollte die Alternative aussehen? Eine Brüsseler, gar eine deutsche Bombe?

Abgesehen von den geltenden Beschränkungen des Atomwaffensperrvertrages würden solche Schritte die weltweite Tendenz zur nuklearen Lebensversicherung nur bestärken – mit deutlich mehr Akteuren als vor 40 Jahren. Ein neues Abrüstungsregime erscheint unter diesen Umständen kaum erreichbar, vereinzelten Lichtblicken wie im Verhältnis zu Nordkorea zum Trotz.

leitartikel@swp.de