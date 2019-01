Meinung Kommentar zu den Gesprächen über den Brexit: Chancen nutzen

Brüssel / Christian Kerl

Großbritanniens Premierministerin May hat erstmals das Parlament hinter sich. Brüssel sollte jetzt ernsthaft mit ihr reden.

Die nächsten Tage könnten spannend werden beim Brexit-Poker. Der britischen Premierministerin May ging bisher bei der Vorbereitung des EU-Austritts fast alles schief, aber auf der Schlussgeraden ist ihr ein Coup gelungen: May hat erstmals eine Mehrheit im Parlament hinter sich versammelt, die vielleicht doch noch den ausgehandelten Vertrag über einen geregelten EU-Austritt retten könnte.

May hat den Ball zurück ins Brüsseler Spielfeld geschmettert – und im Namen der Abgeordneten Nachverhandlungen in der irischen Grenzfrage verlangt. Kann die Union die Forderung nach Nachverhandlungen des Austrittsvertrags wirklich so harsch ablehnen? Nein, denn dafür steht zu viel auf dem Spiel: Ein harter Brexit wäre nicht nur für das Vereinigte Königreich eine Katastrophe, sondern würde auch den Kontinent in Mitleidenschaft ziehen.

Die EU sollte deshalb zumindest Gespräche mit London führen, um zu erkunden, wie groß das Entgegenkommen sein müsste, um eine Mehrheit im Unterhaus zu sichern. Noch ist ein Debakel vielleicht abzuwenden. Es wäre töricht, diese Chance nicht zu nutzen.

Das könnte dich auch interessieren: