Brexit Briten und EU wollen weiter verhandeln

Brüssel / Christian Kerl

Die Gefahr eines EU-Austritts Großbritanniens im Chaos und ohne vertragliche Regelungen kann wohl erst in letzter Minute abgewendet werden – wenn überhaupt. Die britische Premierministerin Theresa May und der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker fanden bei einem Treffen in Brüssel wie erwartet keinen Ausweg aus dem Streit um den schon ausgehandelten Brexit-Vertrag. Doch sie vereinbarten weitere Gespräche und erklärten ihren Willen, vor dem geplanten britischen EU-Austritt am 29. März zu einer Verständigung für einen geregelten Brexit zu kommen.

Die Verhandlungsteams sollen jetzt nach Lösungen suchen, kommende Woche ist ein Treffen der Chef-Unterhändler in Straßburg geplant – bis Ende Februar wollen sich Juncker und May dann erneut treffen. Die Verzögerung kommt nicht überraschend, bedeutet aber, dass May kommende Woche mit leeren Händen vor das britische Unterhaus tritt.

Oettinger macht ein Angebot

Juncker und May waren bei dem Gespräch heftig aneinander geraten. May war empört, dass EU-Ratspräsident Donald Tusk am Vortag den Brexit-Befürwortern einen „besonderen Platz in der Hölle“ gewünscht hatte; Juncker ist verärgert über die Hinhaltetaktik Mays. Doch die beiden bekräftigten am Ende die Bereitschaft zur Einigung. Juncker betonte allerdings erneut, dass die EU das Austrittsabkommen nicht nachverhandeln werde. Aber er verwies auf den wahrscheinlichen Kompromissweg: Eine politische Zusatzerklärung zum Vertrag könnte noch ergänzt werden. Oder es gibt, was Juncker nicht sagte, eine weitere, rechtsverbindliche Erklärung, mit der der Vertrag an der entscheidenden Stelle relativiert würde.

Theresa May verlangt eine verbindliche Änderung der Vertragspassagen, die eine offene EU-Außengrenze auf der irischen Insel unter allen Umständen garantieren soll. May lehnt wie die Mehrheit des britischen Parlaments die bisher vorgesehene Lösung ab, nach der Großbritannien im Notfall unbefristet, ohne Kündigungsmöglichkeit in einer Zollunion mit der EU bliebe. Unter diesen Konditionen droht der Austrittsvertrag im Unterhaus zu scheitern.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sagte nach einem kurzen Treffen mit May, beide Seiten müssten in den nächsten Wochen „reden, reden, reden“. EU Haushaltskommissar Günther Oettinger machte den Briten unterdessen ein Angebot für den Fall eines chaotischen Brexit: Wenn sie weiter in den EU-Haushalt einzahlten, werde die Europäische Union auch weiter Fördermittel etwa an Forscher oder Landwirte auszahlen. Oettinger nannte dies ein „kleines Austrittsabkommen“.