Leitartikel Hendrik Bebber zum Brexit-Theater in Großbritannien Brexit: Theresa Mays doppeltes Spiel

London / Hendrik Bebber

Die Leidenschaft, mit der die britische Premierministerin Theresa May gestern das Entwurfspapier zum Brexit-Deal einem skeptischen Parlament anpries, erinnert fatal an das englische Sprichwort: „Man kann keine seidene Börse aus dem Ohr einer Sau machen.“ Die ehemalige Fürsprecherin der britischen EU-Mitglied­schaft wandelte sich als Nachfolgerin des unglückseligen David Cameron zur Hohepriesterin des Brexit – mit dem Anspruch, den „Willen des Volkes“ zu erfüllen. Nach zweieinhalb Jahren wurde es laut Meinungsumfragen vielen Briten klar, dass sie damals im guten Glauben für den Austritt gestimmt hatten und nun anderer Ansicht geworden sind. May meldete indes, ohne viel über die Konsequenzen nachzudenken, sofort den Austrittstermin für den 29. März 2019 an und ignorierte lange Zeit fast die Hälfte der Bevölkerung, die gegen den Brexit gestimmt hatten. Und auch Schottland und Nordirland, die Hälfte der Teilstaaten jener „kostbaren Union“, die sie dauernd beschwört, ließ sie außer acht.

Spätestens nach der herben Wahlschlappe dämmerte es Theresa May, wie gespalten die Nation in dieser Schicksalsfrage ist. So versucht sie nun, beiden Seiten gefällig zu sein. Die Austritts-Befürworter bekommen mit dem jetzt ausgehandelten Vertragsentwurf schließlich den Einwanderungsstopp für EU-Bürger und das Ende der Beitragszahlungen. Gesetze und Direktiven aus Brüssel werden auch ausbleiben. Und den Brexit-Gegnern wird vorgegaukelt, dass Großbritannien weiter die Wirtschaftsbeziehungen mit den ehemaligen Partnern der Europäischen Union nahezu ohne Abstriche weiterführen kann und darüber hinaus auch noch die verlockende Möglichkeit hat, kühne Handelsabkommen mit Ländern in aller Welt abzuschließen.

Doch vorerst kann Theresa May noch nicht einmal ihren Plan durch das britische Parlament bringen. Bei dem fast geschlossenen Widerstand der Oppositionsparteien, dem Absprung der nordirischen DUP und der großen Zahl von Rebellen in ihrer eigenen Fraktion wird das Scheidungsabkommen mit der EU rein mathematisch keine Unterstützung finden. Frust und Unmut bei den Konservativen sind auf dem Siedepunkt. Jacob Rees-Mogg, der als Wortführer des harten Brexit-Lagers der Premierministerin vorwirft, Großbritannien zum „Vasallen“ Brüssels zu machen, hat nach der Parlamentsdebatte in einem Brief Mays Rücktritt als Parteivorsitzende gefordert. Die 47 übrigen Briefe, die den Neuwahlprozess in Gang setzen, sind bereits beisammen.

Freilich profilierte sich bei den Konservativen bisher noch niemand, der oder die May an Standfestigkeit, Nervenstärke und unerbittlicher Überzeugung übertreffen kann, Großbritannien aus der EU ins gelobte Land der Brexit-Freiheit zu führen. Auch Neuwahlen nach einer verlorenen Vertrauensfrage braucht May wenig zu befürchten. So wird die Regierungschefin wohl auf Gedeih und Verderb das Königreich am 29. März 2019 – je nach Standpunkt – vom Joch der EU befreien oder ins befürchtete Chaos stürzen.

