Der britische Regierungschef Boris Johnson hat eine erste wichtige Abstimmung zu seinem Brexit-Abkommen mit der EU im Parlament in London gewonnen. Die Abgeordneten stimmten am Dienstagabend mit der klaren Mehrheit von 329 Ja- zu 299 Nein-Stimmen dafür, sich vertieft mit Johnsons Gesetzentwurf zum Brexit zu befassen. Das Unterhaus hatte es am Samstag abgelehnt, dem Abkommen von Johnson mit der EU ohne eine eingehende Prüfung der Einzelheiten zuzustimmen.

Niederlage in der Abstimmung zum Brexit-Zeitplan

Im Anschluss fand allerdings noch eine zweite, deutlich heiklere Abstimmung über den straffen Brexit-Zeitplan statt. Die Vorlage der Regierung sah vor, dass die Abgeordneten sich dazu verpflichten, den Brexit-Gesetzgebungsprozess bis Donnerstagabend abzuschließen. Wären die Abgeordneten dieser Forderung nachgekommen, hätte die Tory-Regierung dem Oberhaus am Freitag den Brexit-Gesetzestext vorlegen können. Damit wäre der von Johnson angestrebte EU-Austritt am 31. Oktober - zumindest theoretisch - möglich gewesen.

Das britische Parlament hat Johnson eine schmerzliche Niederlage beigebracht: Die Abgeordneten lehnten am Dienstagabend ein beschleunigtes Brexit-Verfahren noch in dieser Woche mit 322 zu 308 Stimmen ab. Johnson wollte dies durchsetzen, damit Großbritannien die EU am 31. Oktober mit dem von ihm ausgehandelten Brexit-Abkommen verlassen kann. Der britische Premierminister hat nach einer Abstimmungsniederlage seine eigene Gesetzgebung zum Brexit-Deal auf Eis gelegt. Er wolle nun die EU um eine weitere Verlängerung bitten, müsse aber auch die Vorbereitungen für einen ungeregelten Austritt aus der EU vorantreiben, sagte Johnson am Dienstag im Parlament.

