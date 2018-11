USA Blaues Auge für Trump

© Foto: 07.11.2018, USA, Washington: Donald Trump, US-Präsident, spricht während einer Pressekonferenz im Ostsaal des Weißen Hauses mit dem CNN-Reporter Jim Acosta (r). Bei der Pressekonferenz von Trump ist es erneut zu einem Eklat mit den Medien gekommen: Trump zettelte auf offener Bühne einen handfesten Streit mit dem CNN-Reporter Jim Acosta an. «Sie sind eine furchtbare, unverschämte Person», fuhr der Präsident den in den USA bekannten Reporter an. Foto: Evan Vucci/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Donald Trump macht seine Partei für die Wahlschlappe verantwortlich. Auf seiner Pressekonferenz kanzelt er, wie gewohnt, Journalisten ab. © Foto: 07.11.2018, USA, Washington: Donald Trump, US-Präsident, spricht während einer Pressekonferenz im Ostsaal des Weißen Hauses mit dem CNN-Reporter Jim Acosta (r). Bei der Pressekonferenz von Trump ist es erneut zu einem Eklat mit den Medien gekommen: Trump zettelte auf offener Bühne einen handfesten Streit mit dem CNN-Reporter Jim Acosta an. «Sie sind eine furchtbare, unverschämte Person», fuhr der Präsident den in den USA bekannten Reporter an. Foto: Evan Vucci/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Washington / Von Peter De Thier

Eine schallende Ohrfeige war es nicht, doch haben Amerikas Wähler Präsident Donald Trump einen Denkzettel verpasst. Wenn am 3. Januar 2019 beide Kammern des US-Kongresses wieder zusammentreten, wird Trump einem gespaltenen Parlament gegenüberstehen. Im Senat haben seine republikanischen Parteifreunde ihre hauchdünne Mehrheit ausbauen können. Im Repräsentantenhaus werden aber Demokraten den Ton angeben. Angesagt ist Kompromissbereitschaft. Keineswegs auszuschließen ist, dass der Präsident, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, noch gefährlicher wird als bisher.

Überraschend war das Ergebnis nicht. Wählerumfragen gingen übereinstimmend von einem demokratischen Teilerfolg aus, sowohl im Repräsentantenhaus als auch bei den 36 von 50 Gouverneursposten, um die gerungen wurde. In jenen Staaten, die Trump 2016 gewonnen hatte und wo der Präsident während der hektischen Schlussphase des Wahlkampfs für republikanische Kandidaten warb, behielten diese die Oberhand. Zu Einbußen für Republikaner kam es hingegen dort, wo die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton vor zwei Jahren fest mit einem Sieg gerechnet hatte, Trump sie aber überraschend überholte.

In Pennsylvania, Wisconsin, Michigan und Virginia kehrten vor allem weibliche Wähler, die bei der Präsidentschaftswahl Trump unterstützt hatten, der Regierungspartei den Rücken. Im neuen Kongress werden Frauen stärker vertreten sein als je zuvor. Eher enttäuschend verlief die Wahl hingegen für afroamerikanische Kandidaten. Sie hatten gehofft, aus der polarisierenden Politik des Präsidenten Kapital schlagen zu können. Trotzdem unterlag bei der Gouverneurswahl in Florida der favorisierte Demokrat Andrew Gillum, während in Georgia Tracey Abrams dem Kürzeren zog. Für Abrams hatten Fernsehstar Oprah Winfrey und andere Hollywood-Größen geworben. Sie wollte die erste afroamerikanische Gouverneurin in der Geschichte werden, was jedoch nicht klappte.

Dass Trumps Auftritte in republikanischen Hochburgen die eigenen Kandidaten beflügelte, beweist, dass seine Basis weitgehend intakt ist. Schwierig bis unmöglich wird es für ihn, bis zur nächsten Wahl diese Basis zu erweitern. So oder so steht Trump vor schwierigen Aufgaben, deren Tragweite er womöglich gar nicht abzuschätzen vermag.

Im Gegensatz zu bisher werden in der unteren Kammer Demokraten die wichtigsten Ausschüsse leiten. Etwa den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, den Justiz-, Finanz- und Geheimdienstausschuss sowie jenes Komitee, das für die Aufsicht über die Regierung und die Gewaltenteilung zuständig ist. Dieses wird künftig von dem ausgewiesenen Trump-Gegner Elijah Cummings gesteuert. Dieser hat bereits angekündigt, dem Präsidenten auf den Zahn fühlen zu wollen.

Zu erwarten ist, dass der Ausschuss Trumps Steuererklärungen anfordern und versuchen wird, den Aktivitäten seines Firmenimperiums und vor allem die Kontakte zu Moskau zu durchleuchten.

Ohne weiteres ignorieren kann der Präsident seine Gegner nicht. Schließlich sind die Demokraten nun befugt, rechtsverbindliche Vorladungen auszustellen, die dem Weißen Haus und speziell den Stabsmitarbeitern des Präsidenten Kopfzerbrechen bereiten können. Wenn Demokraten gegen ihn Untersuchungen einleiten wollen, „dann könnten wir gezwungen sein, im Senat gegen sie zu ermitteln“ kokettierte er auf Twitter.

In seiner Pressekonferenz forderte er Reporter mehrfach auf „den Mund zu halten“. Scharf kritisierte er die Russland-Untersuchungen von FBI-Sonderermittler Robert Mueller. Alle Anschuldigungen seinen haltlos.

Nur einen Tag nach den Kongresswahlen in den USA muss US-Justizminister Jeff Sessions seinen Posten in der Regierung von Trump räumen. Nach Darstellung Trumps soll Sessions Stabschef Matthew G. Whitaker den Posten des Justizministers nun vorübergehend ausüben, bis er einen Nachfolger benennen werde.

Sessions ist schon vor längerer Zeit bei Trump in Ungnade gefallen. Trump hatte ihn in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert. Hintergrund ist, dass dieser sich wegen Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen rausgehalten hatte.