USA Beide Seiten mobilisieren vor Zwischenwahl

Washington / Peter DeThier

Schlussphase eines beispiellos schmutzigen US-Wahlkampfes: Bei Massenveranstaltungen in Bezirken, die er selbst mit klarer Mehrheit gewonnen hatte, wirft Präsident Donald Trump der Oppositionspartei vor, sie wolle „mit illegalen Einwanderern und Steuererhöhungen das Land zerstören“. Schweres Geschütz fahren aber vor allem die Demokraten auf. Neben dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama melden sich Hollywood-Stars zu Wort.

Obama, der lange Zeit zu Politik und Verhalten seines Nachfolgers geschwiegen hatte, nahm während der letzten Tage vor der Kongress- und Gouverneurswahl kein Blatt vor den Mund. Trump und die Republikaner würden „immer wieder dreist und schamlos lügen“. Unter anderem über deren Bemühungen, eine bessere Gesundheitsreform zu verabschieden und die angeblichen Gefahren, die eine Karawane mittelamerikanischer Flüchtlinge darstellt, die sich der amerikanischen Grenze nähert. „Amerika steht an einem Scheideweg, und der Charakter unserer Nation steht auf dem Spiel“, sagte der frühere Präsident auf einer Veranstaltung in Indiana.

Zuvor hatten die Filmstars Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in einer gemeinsamen Videobotschaft ihre Landsleute zur Stimmabgabe aufgefordert. DiCaprio sprach von „den wichtigsten Wahlen unseres Lebens“. Entschieden werde „über Waffenkontrolle, sauberes Wasser, Einwanderungsgesetze und Krankenversorgung“. Pitt erklärte, warum neben der Kongresswahl auch die Abstimmung über mehrere Dutzend Gouverneursposten so bedeutend sei. Auf der Ebene der einzelnen Staaten werde nämlich bestimmt, wie es um Klimaschutz, Justizreform, Gleichberechtigung für die LGBT-Gemeinde und die Fähigkeit einzelner Gruppen bestellt sein wird, sich an Wahlen zu beteiligen.

Trumps Auftritte, bei denen er die starke Wirtschaft betonte, konzentrierten sich auf Staaten mit hohem Anteil konservativer Wähler, die er vor zwei Jahren gewonnen hatte und in denen nun die Stühle republikanischer Politiker wackeln. „Ihr seht, dass die Stacheldrahtzäune errichtet werden, denn wir werden diese Migranten-Invasion nicht zulassen“, wetterte er. Die herannahenden Flüchtlinge bestünden unter anderem aus zahlreichen Verbrechern, und „Demokraten fordern eine Karawane nach der anderen auf, in unsere Land zu kommen“, behauptete er. In nationalen Umfragen liegen die Demokraten deutlich vor Republikanern, allgemein wird erwartet, dass die Oppositionspartei im Repräsentantenhaus die Mehrheit zurückerobern wird. Experten weisen allerdings darauf hin, dass bundesweite Befragungen nur begrenzt Aufschluss geben über die Trends in einzelnen Wahlbezirken.