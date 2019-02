Zur Person

Mathias Puddig

Wahrscheinlich hat es so etwas in Polen noch nicht gegeben: Mehr als 8000 Menschen sind am Sonntag in Warschau zusammengekommen, um der Gründung der neuen Partei „Frühling“ beizuwohnen. Hunderte haben sich schon zuvor für die Bewegung engagiert. Sprechen wird dann nur einer: Robert Biedron (42), der Star der polnischen Progressiven. Mit seiner Partei „Frühling“ wirbelt er die politische Landschaft Polens durcheinander.

Biedron kandidierte 2002 erstmals für ein kommunalpolitisches Amt, damals noch für die sozialdemokratische SLD. Später wechselte er zur liberalen Partei „Deine Bewegung“ (TR), für die er 2011 in den polnischen Sejm einzog. 2014 gewann er als Parteiloser die Bürgermeisterwahl im nordpolnischen Slupsk – und das als erster offen schwuler Spitzenpolitiker im Land. Die Folge: Einerseits wurde Biedron angegriffen – nicht nur verbal. Andererseits wurde er bekannt im Land. Gerade unter jungen und urbanen Wählern gewann er eine nennenswerte Basis.

Schon länger hatte es deshalb Gerüchte gegeben, Biedron könne eine eigene Bewegung starten. Sogar mit Emmanuel Macron wurde Biedron verglichen. Wie dieser verspricht auch Biedron eine „Politik von unten“. Auf dem Gründungskonvent versprach er außerdem, den „polnisch-polnischen Krieg“ zu beenden und die Gesellschaft zu einen. Damit zielte er auf den erbitterten Streit zwischen den beiden großen Parteien im Land, „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) und „Bürgerplattform“ (PO).

Dass er damit viele Wähler anspricht, zeigen die Umfragen: Seit Monaten liegen Biedron und seine Bewegung hinter PiS und PO auf dem dritten Platz – weit vor den Sozialdemokraten und der Bauernpartei. Ob diese Begeisterung sich auch in Stimmen übersetzen lässt, wird schon die Europawahl zeigen.