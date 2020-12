Ein Jahrzehnt ist es her, dass der Millionen-Jubel vom Boulevard Habib Bourguiba in Tunis über den Tahrir-Platz in Kairo bis an die Corniche von Bengasi zog. Fasziniert verfolgte die Welt, wie die arabschen Völker mit heroischem Mut versuchten, ihre Diktatoren abzuschütteln. Ins Rollen gekommen w...