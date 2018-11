Glosse Absolut sicher im Cyberspace

Berlin / Hajo Zenker

Japan gilt als Land der Hochtechnologie – spätestens seit dem Jahr 1964, als der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen die Welt in Erstaunen versetzte. Der deutsche ICE nahm dagegen erst 1991 seinen regulären Betrieb auf. Und nun ist das Land der aufgehenden Sonne erneut der Welt weit voraus. In Tokio gibt es nämlich jetzt einen neuen Minister für Cybersicherheit. Er heißt Yoshitaka Sakurada. Und er ist nicht etwa gelernter Softwareentwickler oder gar ein ehemaliger Hacker. Nein, der 68-Jährige hat in seinem ganzen Leben noch niemals einen Computer angefasst.

Schließlich habe er, wie der neue Minister bei einer Befragung im Parlament erklärte, seit seinem 25. Lebensjahr als selbstständiger Unternehmer Angestellte und Sekretäre angeleitet. Die Arbeit mussten die dann erledigen, mit welchem Werkzeug auch immer.

Entsprechend lief auch die Frage eines Abgeordneten, ob japanische Atomkraftwerke mit Hilfe infizierter USB-Sticks gehackt werden könnten, ins Leere – der zuständige Minister weiß nämlich gar nicht, was ein USB-Stick ist.

Und da man einen nicht vorhandenen USB-Stick auch nicht in einen nicht vorhandenen Computer stecken kann, hat Japans Premier Shinzo Abe der Welt mit seiner jüngsten Personalentscheidung gezeigt: 100-prozentige Cybersicherheit lässt sich tatsächlich gewährleisten. Zumindest die von Yoshitaka Sakurada.