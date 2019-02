Kommentar Stefan Kegel zum Ringen um den INF-Vertrag Abrüstung: Nichts mehr zu kitten

Berlin / Stefan Kegel

Machen wir uns nichts vor. Die Kündigung des INF-Vertrags durch die USA ist nicht zu kitten. Die sechs Monate bis zu seinem endgültigen Auslaufen begleiten den Abgesang, mehr nicht.

Es ist an der Zeit innezuhalten und sich zu fragen: Was braucht Europas Sicherheit wirklich? Wäre es sinnvoll, zur Abschreckung Russlands hier US-Mittelstreckenraketen zu stationieren, wie es Polen bereits fordert? Oder führt gerade das in eine unnötige Rüstungsspirale hinein?

Ganz klar: Ja, das täte es. Es ist ohnehin ein Irrglaube, Europa sei bisher sicher gewesen. Von U-Booten und Flugzeugen aus konnten Mittelstreckenraketen jeden Punkt erreichen. Eine Stationierung neuer Waffen in Europa würde den Kontinent wieder zum stellvertretenden Schlachtfeld der Supermächte machen. Dies wäre der falsche Weg.

Statt sich der Logik des Kalten Krieges zu ergeben, könnte Europa mit Russland einen anderen Weg gehen: eine mittelstreckenwaffenfreie Zone auf dem ganzen Kontinent, von der Arktis bis ins Mittelmeer, vom Atlantik bis zum Ural. Das dicke Brett der internationalen Waffenkontrolle kann man danach noch bohren.