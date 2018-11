Uno „Der Pakt diktiert nicht“

Genf / Jan Dirk Herbermann

Ein UN-Pakt soll das Chaos der weltweiten Migration bekämpfen. Gegner schüren Ängste vor Masseneinwanderungen. Die USA, Österreich und andere europäische Länder verweigern sich. Auch die Zustimmung in der Schweiz wackelt. Mehr als 180 Regierungen wollen im Dezember in Marokko den „Globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration“ annehmen – darunter Deutschland.

Der Pakt ist nicht rechtsverbindlich. Dies steht bereits in der Präambel und nochmal im Pakt selbst. Der damalige Präsident der UN-Vollversammlung, der Slowake Miroslav Lajcák, betonte im Juli 2018, nachdem fast alle Mitgliedsländer dem 34-Seiten-Text zugestimmt hatten: Der Pakt „wird Migration nicht ermutigen, er wird auch nicht darauf zielen, sie zu stoppen. Er diktiert nicht. Er wird nichts aufzwingen“. Die Staaten verpflichten sich nicht zur Aufnahme von Migranten. Nirgendwo tauchen Quoten oder Kontingente für Einwanderung auf. Das „souveräne Recht“ der Staaten bleibt gewahrt, ihre „eigene Migrationspolitik zu bestimmen“. Nationale Hoheitsrechte werden weder eingeschränkt noch übertragen.

Bisher existiere kein internationales Abkommen zur Migration, betont UN-Generalsekretär António Guterres. Es bestehe aber Handlungsbedarf: Mindestens 60 000 Migranten starben seit 2000 auf den Routen in ihre Wunschländer, viele ertranken im Mittelmeer oder verdursteten in der Sahara. Hunderttausende Kinder, Frauen und Männer fallen jedes Jahr in die Hände kriminelle Schleuser. In den Zielländern arbeiten und leben mehr als 250 Millionen Migranten, oft unter erbärmlichen Bedingungen.

Rückführungen bleiben zulässig

Der Pakt soll dafür sorgen, dass Migranten legal und gefahrlos in aufnahmebereite Staaten gelangen. Dort sollen sie nicht ausgebeutet und besser integriert werden. Über die Migration sollen verlässliche Daten gesammelt werden, Migranten sollen Ausweispapiere erhalten und nur als letztes Mittel festgesetzt werden dürfen. Rückführungen in die Heimatländer bleiben zulässig. Die Staaten sollen ihre Grenzsicherung koordinieren.

Migranten sollen auch Zugang zu Grundleistungen erhalten, etwa zu Schulbildung. Die Leistungen gehen aber nicht über Angebote hinaus, zu denen sich Länder wie Deutschland, Österreich oder Luxemburg selbst verpflichten. So erkennen die Vertragsstaaten der UN-Kinderrechtskonvention das Recht auf Bildung an. Die Staaten sollen Sozialversicherungs- und Leistungsansprüche von Migranten durch Gegenseitigkeitsabkommen regeln.

Unterzeichner geben ein politisches Versprechen ab. „Allerdings haben die Staaten enorme Möglichkeiten, um die Umsetzung auf die lange Bank zu schieben“, betont Stephane Jaquemet, Politikchef der Katholischen Kommission für Migration in Genf. Er verweist vor allem auf die vielen, sehr detaillierten Zielvorgaben.