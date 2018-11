Interview „Demokraten werden Steuerreform kippen“

Washington / Peter DeThier

Die Demokraten könnten den Wechsel schaffen, sagt Politikwissenschaftlerin Elaine Kamarck von der Brookings Institution.

Wie geht die Wahl aus?

Elaine Kamarck: Alles deutet darauf hin, dass die Demokraten das Repräsantantenhaus erobern und die Republikaner im Senat die Oberhand behalten werden. Zu bedenken ist aber, dass Umfragen zur Wahl fürs Repräsentantenhaus oft unzuverlässig sind. Sie beziehen sich nie auf einzelne Wahlbezirke, wo in vielen Staaten Entscheidungen fallen können. So gesehen sind wir auch dieses Jahr nicht vor Überraschungen sicher.

Was werden die Demokraten tun, wenn sie die Mehrheit gewinnen?

Ich rechne fest damit, dass sie versuchen werden, Präsident Trumps Steuerreform zu kippen. Das wird nicht gelingen, denn der Senat könnte das noch blockieren und im äußersten Fall Trump sogar ein Veto einlegen. So oder so wird die Steuerreform für die Demokraten aber das sein, was die Gesundheitsreform Obamacare für die Republikaner war: Ein Schlachtruf, anhand dessen sie ihre Opposition artikulieren.

Werden die Demokraten versuchen, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einzuleiten?

Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie warten werden, bis Sonderermittler Robert Mueller seine Arbeit abgeschlossen hat und seinen Bericht veröffentlicht. Sie werden abwarten und sehen wollen, wie gravierend die Vorwürfe sind und ob dem Präsidenten tatsächlich Vergehen zur Last gelegt werden, die als rechtliche Grundlage für ein Impeachment ausgelegt werden können.

Welche Folgen hat die Wahl für Verbündete, speziell in Europa?

Ich rechne damit, dass ein demokratisch beherrschtes Repräsentantenhaus versuchen würde, Trumps Handelspolitik zu entschärfen und auch im Senat unter Moderaten der Widerstand gegen den Protektionismus wachsen wird. Das könnte natürlich der EU helfen, die wie auch andere Länder mit den Stahl- und Aluminiumzöllen zu kämpfen hat. Der Kongress hat absolut die Macht, Zölle aufzuheben, hat es nur bisher unter republikanischer Dominanz nicht getan.

Und wie sieht es mit der Zukunft der Nato aus?

Die halte ich keineswegs für gefährdet. Zum einen tritt Trump mittlerweile in dieser Frage deutlich leiser. Hinzu kommt, dass seine wichtigsten Berater voll zur Nato stehen und auch Amerikas Bekenntnis zu Artikel 5 nicht in Frage stellen, sollte der Bündnisfall eintreten.