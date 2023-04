Arbeitsmarkt in Deutschland

Die Bundesregierung will es Fachkräften aus dem Ausland erleichtern, in Deutschland zu arbeiten. Doch das allein wird im Kampf gegen den Fachkräftemangel nicht reichen. Es gilt, ungenutztes Potenzial im Inland in den Arbeitsmarkt zu holen. Vier Bevölkerungsgruppen hat die Regierung besonders im Blick.