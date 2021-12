„Zügig“ ist eine schwache Umschreibung für das Tempo, das die neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in ihren ersten Tagen vorlegt. Wenige Stunden nach ihrer Amtsübernahme reiste sie nach Paris, am Donnerstag waren in Brüssel die EU und die Nato dran, am Freitag folgt Warschau. Das Ab...