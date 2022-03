Russische Truppen haben in der Nacht zum Freitag das Kernkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine erobert. Meldungen über Feuer an der größten Atomanlage Europas haben Erinnerungen an die Katastrophe in Tschernobyl hervorgerufen und Sorgen auf dem ganzen Kontinent ausgelöst. Die wichtig...