„Die Personalfragen werden erst ganz zuletzt geklärt.“ So oder so ähnlich versicherten es die künftigen Ampelkoalitionäre bei den wenigen Pressekonferenzen, die es im Rahmen der Koalitionsverhandlungen gab. Tatsächlich aber ist die Besetzung der Regierungsposten zu wichtig, als dass man sie erst am Ende diskutieren kann.