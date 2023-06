In der Regel wird auch in dem legendären Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg vor allem gebadet. An heißen Tagen kann es extrem voll werden. Immer wieder ein Problem in Freibädern: Aggressive, männliche Jugendliche. Dass es ein wachsendes Problem ist, wird behauptet, ist aber nicht bewiesen. © Foto: Fabian Sommer / dpa