Wenn es in der jüngeren Vergangenheit darum ging, den zwanzigjährigen deutschen Einsatz in Afghanistan auszuwerten, war viel von studierenden Frauen, ausgebildeten Sicherheitskräften und vom ökonomischen Aufschwung des Landes am Hindukusch die Rede. Das Wort Niederlage wurde und wird vermieden. Schließlich haben der von den USA angeführte Westen und auch Deutschland viel investiert. Deutsche Soldaten waren in blutige Kämpfe verwickelt. Es ...