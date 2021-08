Rund um den Flughafen in Kabul spielen sich weiterhin tragische Szenen ab. Der deutsche Generalinspekteur Eberhard Zorn sprach am Montag von einer „schwierigen und dramatischen Lage vor den Toren“ des Flughafens. Tausende Menschen drängten sich dort in der Hoffnung, einen der rettenden Evakuier...