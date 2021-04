Die AfD trifft sich am Wochenende in Dresden zu ihrem zwölften Bundesparteitag. Was das Wahlprogramm angeht, herrscht Einigkeit, doch eine entscheidende Frage ist überaus strittig.

Was will die AfD in Dresden beschließen? Ein Wahlprogramm. Der sachpolitische Streit darüber dürfte sich aber in G...