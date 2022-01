Die Auslastung der Labore ist durch Omikron bundesweit sprunghaft angestiegen. Laut dem Verband der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM) war die PCR-Testkapazität in der vergangenen Woche zu 86 Prozent ausgelastet – eine Woche zuvor lag der Wert erst bei 64 Prozent. In vielen Regionen sei d...