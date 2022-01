An diesem Mittwoch sind es 1000 Tage, die Julian Assange in Haft sitzt. Zählt man die Zeit hinzu, die er in der ecuadorianischen Botschaft in London eingesperrt war, hat es den 50-Jährigen fast zehn Jahre seines Lebens gekostet, Kriegsverbrechen der US-Armee und Lügen der amerikanischen Regierung...