Kinderbetreuung Plätze sind wieder ausreichend vorhanden

Eislingen / SWP

Für das Schuljahr 2018/2019 kann allen Eltern, die fristgerecht ihren berufsbedingten Betreuungsbedarf gemeldet haben, ein Platz angeboten werden. Das schreibt die Stadtverwaltung Eislingen in einer Mitteilung.

Nachdem im aktuellen Schuljahr in der Grundschulkindbetreuung an der Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule kurzfristig ein Engpass entstand, können für das kommende Schuljahr alle Betreuungsbedarfe befriedigt werden. „Wir sind sehr froh, dass wir allen Familien den benötigten Betreuungsplatz zusagen konnten“, so die Sachgebietsleiterin Petra Grus, denn für immer mehr Eltern ist dieses Angebot eine große Entlastung, damit Familie und Beruf gut vereinbart werden können.

Für das kommende Schuljahr zeichnen sich unterschiedliche Auslastungen ab: Mit bisher insgesamt 104 Anmeldungen an der Friedrich- Schiller-Gemeinschaftsschule ist dort die Aufnahmekapazität vorerst erschöpft. Weitere Anmeldungen können erst nach den Sommerferien, ab 21. September 2018 bearbeitet werden. Dann endet die Frist für die Eltern, die eine Änderung der Betreuungszeit auf Grund des neuen Stundenplanes anmelden mussten. Angemeldete Kinder von der Warteliste können eventuell nachrücken.

Mit aktuell 47 Anmeldungen für die Grundschulkindbetreuung an der Silcherschule besteht hier noch die Möglichkeit für Neuanmeldungen.

Ab dem Schuljahr 2018/2019 gelten neue Betreuungsentgelte. Die moderate Erhöhung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 23. April 2018 beschlossen.