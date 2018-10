Turnen Pfuhler Turner bleiben dran

Pfuhl / lv

Der TSV Pfuhl blieb auch im dritten Heimwettkampf der zweiten Liga ungeschlagen. Mit einem 64:15-Erfolg über die TG Allgäu bauten die Neu-Ulmer ihre Siegesserie aus und bleiben auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. „Die Mannschaft hat einen sehr souveränen Wettkampf gezeigt. Wir haben kaum Fehler gemacht und haben den Wettkampf sehr gut kontrolliert“, freute sich Cheftrainer Zaksauskas.

Die Pfuhler setzten sich früh ab, lagen nach Boden und Pauschenpferd bereits mit 29:3 Scorepunkten in Front. Grund war vor allem ein Sturz des Allgäuer Maximilian Eberle vom Pauschenpferd, der seine Übung deshalb nicht vollständig beenden konnte. Diesen Fehler nutzte Joshua Nathan aus und verbuchte das Maximum von 10 Scorepunkten.

Pfuhl musste dann zwar die Wertung an den Ringen mit 4:5 abgeben, dominierte aber dennoch die zweite Halbzeit fast nach Belieben und baute die Führung kontinuierlich weiter aus. Schlussendlich konnte der TSV Pfuhl den Wettkampf mit 64:15 sehr deutlich gewinnen. Joshua Nathan war zudem mit 14 Punkten der Top-Scorer des Tages.

Nach fünf Wettkämpfen steht der TSV Pfuhl auf dem dritten Tabellenplatz und bleibt auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. „Singen ist noch ungeschlagen und von Exquisa Oberbayern trennen uns vier Gerätepunkte. Es ist alles sehr eng. Sobald eine Mannschaft strauchelt, wird sich das sofort in der Tabelle bemerkbar machen“, vermutet Cheftrainer Zaksauskas und blickt gleich in Richtung Saisonendspurt: „Wir haben noch zwei wichtige Wettkämpfe vor uns und müssen weiter hart arbeiten und konzentriert an die Aufgaben herangehen.“ Am 10. November geht es nach Schiltach, bevor eine Woche darauf im Schulzentrum die Oberbayern zu Gast sind.