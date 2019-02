Kunstturnen Pfuhler Kunstturner starten in die Bundesliga

Neu-Ulm / Nadine Vogt

Die weißen Reste vom Magnesium kleben noch an ihren Händen, in Sportklamotten sitzen die jungen Turner des TSV Pfuhl gemeinsam mit Trainer Rolandas Zaksauskas und Vereinsverantwortlichen am Tisch. In der Halle hinter ihnen wird weiter trainiert. Barren, Reck, Schnitzelgrube: Seit knapp drei Monaten turnen an diesen Geräten Bundesligisten. Ihr Debüt in Deutschlands oberster Liga steht an diesem Samstag bevor.

„Wir hatten keine Chance und haben trotzdem gewonnen“, sagt Trainer Zaksauskas über das überraschende Ende der vergangenen Saison. Im November haben die Pfuhler Kunstturner im Relegationswettkampf den Aufstieg geschafft, an den im Vorfeld nur wenige glauben wollten. Ein Punkt mehr beim 36:35-Erfolg gegen TuS Vinnhorst, und der einmalige Erfolg in der Vereinsgeschichte war perfekt. „Wir wollten diesen Aufstieg, um uns in ganz Deutschland zu präsentieren“, sagt Teamkapitän Timo Rister. Und betont: „Absehbar war das aber nicht.“

Außenseiter im Wettkampf

Und nun kommt am Samstag der amtierende Vize-Meister nach Pfuhl. Zum KTV Straubenhardt zählen Größen wie die Olympia- und Nationalmannschafts-Turner Andreas Bretschneider und Marcel Nguyen. Letzterer ist derzeit verletzt. „Wir treten jetzt gegen die Leute an, von denen wir vor ein paar Jahren noch Autogramme geholt haben“, sagt der 17-Jährige. Teamkollege Linus Mikschl nickt: „Das ist eine Riesenehre.“ Sie freuen sich auf den Abend, halten die Erwartungen niedrig – und die Nervosität auch. „Wir gehen als Außenseiter in den Wettkampf“, sagt Rister, „Straubenhardt ist definitiv Favorit.“

Zum Saison-Auftakt treffen in der Halle am Pfuhler Schulzentrum erfahrene Profis auf junge Talente. Der TSV hat eines der jüngsten Teams der Liga, das Durchschnittsalter liegt bei 19 Jahren. Sie kommen aus der Region: aus Straß, aus Offenhausen, aus Langenau. Und sind mit dem TSV von klein auf verwurzelt. „Die meisten haben mit fünf oder sechs Jahren hier angefangen“, sagt Timo Rister. Sie sind wie er selbst Schüler, Auszubildende oder Studenten. Das Training läuft nebenher, drei Stunden am Tag. Wenn es die Zeit zulässt, stehen sie sechsmal in der Woche auf dem blauen Filzboden des neuen Turnzentrums.

„Die anderen Vereine haben sich eigentlich alle verstärkt“, sagt Jochen Scheuerer, der Vorsitzender des Fördervereins der Turn-Abteilung ist. „Das haben wir nicht. Wir setzen auf unseren eigenen Nachwuchs.“ Keine Neuzugänge also. Dafür rückt mit Alexander Kunz aus Neu-Ulm ein Turner ins Bundesliga-Team auf, der vor wenigen Tagen erst 16 Jahre alt geworden ist. Und damit in der 1. Bundesliga startberechtigt ist.

Sein Konzept habe der Verein, trotz des Aufstieges nicht geändert. „Wer früher da ist, bekommt am Samstag auch einen Sitzplatz“, sagt Scheuerer und lacht. Leicht gestiegen sei der Etat, der durch den Förderverein gestemmt wird. Genaue Angaben lässt er offen, im Vergleich zu den sieben anderen Bundesligisten befinden sich die Geldmittel in Pfuhl aber im untersten Bereich. Zum Bundesliga-Auftakt hofft er – trotz Fasnet und Ferienbeginn – auf eine volle Halle und dass sich die große Begeisterung nach dem Aufstiegsfest auch durch die Saison zieht.

Das Ziel ist der Klassenerhalt

Aus sportlicher Sicht bleiben die Erwartungen realistisch. „Wir kämpfen um den Klassenerhalt“, sagt Scheuerer. Das wissen auch das junge Team und Rolandas Zaksauskas, der seit elf Jahren Trainer beim TSV ist. „Wir wollen auf Risiko gehen und die Schwierigkeiten zeigen“, sagt der 40-Jährige zum anstehenden Wettkampf gegen Straubenhardt. Stabil turnen, auf die Gerätepunkte setzen, in der Liga ankommen und den ein oder anderen versierten Profi ärgern. „Es wäre nicht normal, wenn keine Anspannung da wäre“, sagt Reck-Spezialist Linus Mikschl. „Aber ich freue mich darauf.“ Gegen Singen, im zweiten Heimwettkampf Ende April, rechnet man mit mehr. Ein Sieg, durchaus machbar.

Die Ziele für die Saison sind beim 3000-Mitglieder-Verein tief gesteckt. Die Verantwortlichen sind gelassen. „Wir haben nichts zu verlieren“, lautet die Ansage. Und so sammeln sich auch die Überraschungs-Erfolge leichter, wie es die Pfuhler Kunstturner beim Aufstieg schon vorgemacht haben.