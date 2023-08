Ein aus Deutschland stammender Mann soll in Frankreich seine Frau jahrelang eingesperrt und misshandelt haben. Die 53-jährige Frau sei in Forbach nahe der Grenze zu Deutschland nackt, unterernährt und mit Knochenbrüchen in einem Wohnungszimmer entdeckt worden, hieß es am Montag aus französischen Polizeikreisen.

Deutscher soll seine Frau zwölf Jahre eingesperrt

Ihr 55-jähriger Mann sei festgenommen worden, er habe seine Frau offenbar seit 2011 eingesperrt und misshandelt. Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge gelang es der Frau, ein Telefon zu stehlen und die Polizei zu alarmieren. Der Deutsche sei am Montagmorgen gegen 6 Uhr festgenommen worden, hieß es aus Polizeikreisen. Er sei sofort in Untersuchungshaft gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Frau gefoltert worden.

Bericht: Foltergerät in Wohnung gefunden

Bei dem Opfer handelt es sich laut einem Bericht des Rundfunksenders RMC ebenfalls um eine Deutsche. Die Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden. In der Wohnung des Paares wurde dem Sender zufolge eine Folterbank gefunden. Laut dem französischen TV-Sender BFMTV waren alle Räume mit Drahtgitter versehen.