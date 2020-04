Im Strafvollzug Baden-Württembergs gibt es einen zweiten nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Häftling. Er sitzt - wie der erste Betroffene auch - in der Mannheimer Justizvollzugsanstalt ein. Das Justizministerium bestätigte am Dienstag entsprechende Berichte des „Mannheimer Morgens“ und der „Rhein-Neckar-Zeitung“. Die beiden symptomfreien Männer seien jeweils isoliert sowie die gesamte Abteilung separat untergebracht worden. Wie sich der erste infizierte Insasse, ein 25-jähriger Untersuchungshäftling, angesteckt und ob er in der Haft Kontaktpersonen infiziert hatte, war zunächst unklar. Daraufhin seien 44 Häftlinge und etwa ein Dutzend Mitarbeiter getestet worden. Bis Montagnachmittag lagen 15 Ergebnisse vor, eines davon war positiv. Dass weitere Gefangene infiziert sind, sei nicht auszuschließen, teilte das Gefängnis dem „Mannheimer Morgen“ weiter mit.

