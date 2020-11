Die Staatsanwaltschaft Hechingen (Zollernalbkreis) ermittelt gegen einen Mediziner wegen zweifelhafter Atteste gegen die Maskenpflicht. Hinweise kamen unter anderem von einem Schulleiter, dem Atteste des Arztes aufgefallen waren, die eine Reihe von Schülern vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreiten, wie der Oberstaatsanwalt am Freitag erklärte. Beamte stellten am Donnerstag Unterlagen in der Praxis des Mediziners sicher. Gegen den Mann wird wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse ermittelt. Zuvor hatte die „Südwest Presse“ (Freitag) darüber berichtet.