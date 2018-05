Steinen / DPA

Bei einer Schlägerei vor einem Club in Steinen (Kreis Lörrach) sind zwei junge Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Beamten in der Nacht zum Sonntag zu der Schlägerei mit mehreren Beteiligten gerufen worden. Dort stellten fest, dass zwei 20-Jährige leicht verletzt waren. Mindestens sechs Männer im Alter von 19 bis 26 Jahren waren demnach in den Streit verwickelt. Worum es bei der Schlägerei ging, war zunächst unklar.

