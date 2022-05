Schreckliche Bilder aus Hanau: Passanten entdeckten am Morgen des 11. Mai einen schwer verletzten Jungen in der Innenstadt. Um 7.20 Uhr alarmieren sie die Polizei, der Junge wird ins Krankenhaus gebracht. Ein totes Mädchen wurde in dem Hochhaus entdeckt.

Polizeieinsatz in Hanau: Junge stirbt im Krankenhaus

Nach dem Fund des toten Mädchens ist auch der schwer verletzter Junge gestorben. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, wie eine Sprecherin der Hanauer Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am weiter sagte. Die Hintergründe sind zunächst unklar.

Der Polizeieinsatz findet in der Römerstraße in Hanau statt.

Tote in Hanau: Polizei fahndet nach Verdächtigem